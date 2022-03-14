Экономист оценил возможность перенаправить продажу российской нефти в Индию

Для того чтобы перенаправить продажу российской нефти в Индию, понадобится расширять железные дороги, сообщил директор Фонда экономического развития Сергей Пикин ФБА «Экономика сегодня». Также нужно будет выстроить маршрут танкеров с учётом того, что страны могут закрыть свои порты, отметил он.

Железнодорожная логистика РФ сегодня работает на пределе, поэтому чтобы реализовать такой проект, необходимо расширять БАМ и другие железные дороги, именно это является узким местом российского экспорта в Азию, — сказал Пикин.

Он добавил, что сейчас поставки нефти и газа из России ориентированы на страны Евросоюза, а в Индию можно перенаправить те 10%, которые раньше поставлялись в США.

Ранее индийская ежедневная финансовая газета Mint сообщила, что Москва и Нью-Дели рассматривают возможность использования юаня как базисную валюту в механизме торговых расчётов в национальной валюте по схеме «рупия — рубль». Такая договорённость не потребует привязки точного курса к какой-либо валюте, заявило издание, ссылаясь на собственный источник в правительстве.

Отмечается, что как третий по величине импортёр нефти Индия также рассматривает покупку нефти у России по льготным тарифам, чтобы снизить инфляционное давление.