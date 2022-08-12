Экономист оценил вероятность дефицита электроники в России Экономист Артюхов усомнился в дефиците электроники, ввезенной в РФ по параллельному импорту

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Магазин бытовой техники и электроники

О дефиците электроники на внутреннем рынке РФ пока говорить не стоит, заявил кандидат экономических наук Алексей Артюхов. В разговоре с ФБА «Экономика сегодня» он уточнил, что нехватки бытовой и электронной техники на мировом рынке нет, несмотря на традиционный сезонный спрос. По его мнению, производители умеют рассчитывать необходимые объемы производства и, хотя определенные бренды могут исчезнуть с полок магазинов или их ассортимент уменьшится, заместить их вполне возможно.

Я не думаю, что РФ угрожает реальный дефицит электронной техники. <...> Здесь преобладает коммерческий вопрос: насколько выгодно белорусам, казахам, армянам и другим коллегам осуществлять поставки в Россию. Как мне кажется, очень выгодно, поскольку российский рынок большой, востребованный и достаточно ликвидный. Поэтому я уверен, что поставщики из Евразийского союза найдут мощности, чтобы осуществлять поставки в РФ, — считает Артюхов.

Вместе с тем по-прежнему существует вероятность роста цен на технику, которая будет привозиться по схеме параллельного импорта, добавил он.

Ранее сообщалось, что поставщики электронной техники опасаются отказов со стороны стран ЕАЭС в поставках в Россию потребительской электроники по параллельному импорту из-за возможного дефицита товаров на внутреннем рынке. По словам экспертов, в странах ЕАЭС уже нет свободных запасов, которые можно без проблем отправить в Россию, а сами продавцы не захотят жертвовать внутренними рынками. Кроме того, посредники из третьих стран уже поднимают цены на электронику, рассчитывая, что российский дистрибьютор «купит все что угодно».