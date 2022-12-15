Экономист оценил влияние профицита российского бюджета на россиян Экономист Беляев заявил, что профицит российского бюджета не скажется на жизни россиян

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Профицит российского бюджета в 577 млрд напрямую никак не скажется на жизни россиян, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» экономист Михаил Беляев. При этом он отметил, что к данному явлению следует относиться с некоторой долей сожаления. Граждане страны отдают государству средства в виде налогов с расчетом на то, что их применят для реализации полезных для общества программ, однако профицит означает, что деньги уже были собраны с общества, но до сих пор не были применены.

Напрямую дефицит и профицит бюджета на каждого из нас не влияют, по крайней мере в ближайшем будущем это почти никак не скажется. Тем более в негативном плане, — уточнил Беляев.

Экономист отметил, что составляющие профицит средства никуда не исчезнут и в какой-то момент будут задействованы на финансирование экономики, развитие инфраструктуры или иные решения государства.

Центробанк России ранее сообщил о рекордном профиците платежного баланса в стране. Профицит текущего счета платежного баланса Банка России за январь — июль 2022 года достиг $166,6 млрд, а торговли товарами и услугами — $192,4 млрд, что в 3,3 и 2,5 раза соответственно больше показателей 2021 года. По мнению экспертов, профицит мог быть вызван ростом отгрузки нефти и новым спадом импорта.