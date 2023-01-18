Экономист оценил влияние новых регионов на российскую экономику Экономист Беляев: вложенные в новые российские регионы деньги преумножатся в будущем

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Новые российские регионы требуют инвестиций, но в будущем вложенные средства приумножатся, рассказал Pravda.Ru экономист Михаил Беляев. По его словам, ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонская область являются крупными промышленными центрами, которые после восстановления смогли бы успешно влиться в российскую экономику. Эксперт отметил, что вхождение новых территорий в состав Российской Федерации окажет положительное влияние на экономику страны.

Территории, которые сейчас законно вошли в состав России, это крупные промышленные центры, которые требуют восстановления. Если они будут восстановлены, то вольются в наш экономический комплекс <...> Да, сначала придётся туда вкладывать, но сразу будет отдача в виде рабочих мест и заработков, — рассказал Беляев.

Экономист добавил, что в долгосрочной перспективе новые регионы смогли бы стать донорами российской экономики. Он подчеркнул, что новые территории ценны месторождениями угля, индустрией, а также «богатейшим» сельским хозяйством. Эксперт отметил, что производимая в Херсонской области сельхозпродукция будет востребована не только на внутреннем, но и на внешнем продовольственном рынке.

Оборот гривны прекратился в новых регионах России с 1 января. Теперь к оплате на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей принимается только рубль. Обменять украинскую национальную валюту на российскую до 1 апреля можно в филиалах российских банков, работающих на этих территориях. Юрлицам необходимо не позднее 20 января предоставить в кредитную организацию акт об остатках, исчисляющихся в гривнах. Центробанки Донецкой и Луганской народных республик преобразуют в ООО и переименуют.