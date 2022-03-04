Экономист оценил вероятность повторного повышения ключевой ставки ЦБ

Центробанк может вновь повысить ключевую ставку, чтобы стабилизировать экономическую обстановку в стране, считает экономист Владимир Косой. По его мнению, решение регулятора снизить комиссию при покупке иностранной валюты с 30% до 12% необходимо, чтобы «немного успокоить рынок», пишет Lenta.ru.

Я думаю, так ЦБ решил немного успокоить рынок. Потому что повышение комиссии до 30 процентов привело к панике, когда все перестали смотреть на цену, решили, что рубль больше не стоит ничего, и испугались. Сегодня комиссию решили снизить в качестве такого успокоительного жеста, — уточнил Косой.

При этом он подчеркнул, что даже сниженная комиссия считается довольно существенной, так как она действует и при покупке, и при продаже валюты. То есть суммарно комиссия в обе стороны будет достигать 24%. По его мнению, Центробанк таким образом снижает ажиотажный спрос на доллары.

Ранее ЦБ РФ ввёл комиссию в размере 30%, которую брокеры будут брать с физлиц при покупке валюты на бирже. По мнению регулятора, эта комиссия выравнивает конкуренцию между банками и брокерами. Как пояснил экономист Михаил Беляев, при помощи этой меры регулятор пытается ослабить давление на биржу и предотвратить спекуляции на рынке.

В свою очередь генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев назвал комиссию в 30% последним способом повлиять на курс валюты без выхода на валютный рынок самого регулятора. Он объяснил, что курсы валют всё равно растут из-за новостей, а мера Центробанка была направлена на то, чтобы успокоить ажиотажный спрос на валюту.