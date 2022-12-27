Экономист оценил вероятность подорожания товаров в 2023 году Экономист Дудчак: в 2023 году не произойдет серьезного роста стоимости товаров из-за инфляции

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В 2023 году в России не произойдет серьезного подорожания товаров из-за инфляции, рассказал Pravda.Ru экономист Александр Дудчак. При этом он отметил, что в будущем году возможна ситуация, когда сокращение производства спровоцирует рост стоимости товаров, что усилит инфляционные процессы. Несмотря на это, эксперт убежден, что причин для паники нет, так как власти научились работать в сложных для экономики условиях.

Это может вернуться бумерангом. Сокращение производства товаров ведёт к их подорожанию. А из-за этого растёт инфляция. Замкнутый круг, — добавил экономист.

Экономист выразил надежду на то, что в 2023 году Центробанк России изменит свою политику, словно он не замечает антироссийских санкций и геополитической обстановки в мире. По его мнению, формирование курса рубля на основании поступившей в Россию валюты является неуместным для текущего положения дел в стране.

Заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин ранее допустил повышение ключевой ставки для стабилизации инфляции на цели 4% к 2024 году. Однако для этого требуется значимая реализации проинфляционных рисков, о которых говорилось на совете директоров по итогам декабрьского заседания. В частности, добавил зампред Центробанка, есть сигналы о некотором дефиците трудовых ресурсов в отдельных отраслях. Также сохраняются логистические ограничения и ограничения на импорт.