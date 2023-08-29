Экономист оценил вероятность ослабления рубля из-за рупий Экономист Беляев назвал «зависшие» рупии вторичным фактором ослабления рубля

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На ослабление рубля в первую очередь повлияли внутренние экономические причины, в том числе застойное положение большого количества предприятий, считает кандидат экономических наук Михаил Беляев. В беседе с «Радио 1» он назвал рупии, «зависшие» в Индии, вторичным фактором, который оказывает влияние на состояние отечественной валюты.

Это конъектурно-поверхностные вещи, которые, конечно, влияют на курс, но устойчивое падение рубля к доллару обусловлено внутренними экономическими причинами, а вот рупии — это такие вторичные моменты, которые не влияют на фундаментальные факторы, — пояснил аналитик.

По словам экономиста, внутренний валовый продукт в России увеличивается за счет интенсивной работы военно-промышленного комплекса и выполнения национальных программ. При этом 70% предпринимательской экономики находится в положении застоя, что является ключевым фактором ослабления рубля, подчеркнул Беляев.

Экс-глава «Открытия» Михаил Задорнов ранее заявил, что одной из неочевидных причин ослабления рубля являются «зависшие» рупии. По его словам, Россия поставила Индии нефти на $30 млрд. При этом импорт из страны составил примерно $7 млрд, объяснил эксперт.