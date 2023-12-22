Экономист оценил вероятность новой приватизации в России после слов Грефа Экономист Кульбака: государство не будет проводить приватизацию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Герман Греф

Приватизация позволит государству получить средства для пополнения бюджета, но оно не станет этого делать, заявил NEWS.ru экономист Николай Кульбака, комментируя предложение главы Сбербанка Германа Грефа продать часть госактивов частному капиталу. По словам экономиста, этого не будет, потому что многим выгодно сидеть «на двух стульях», изображая, то частную, то государственную компанию.

Приватизация позволит государству получить средства для пополнения бюджета, действительно, есть такой способ. Поэтому здесь Греф абсолютно прав. Будет ли следовать этому государство? Скорее всего, нет. Здесь задействованы интересы огромного числа людей, и многим компаниям очень выгодно сидеть сразу на двух стульях: изображать из себя в некоторых случаях государственную компанию, а в некоторых — частную. Для многих компаний это крайне выгодная позиция. Я думаю, большинство бенефициаров от такого полугосударственного положения компаний будет стремиться сохранить статус-кво, — заявил Кульбака.

Сегодня, 22 декабря, Греф заявил, что Сбербанк можно приватизировать. По его словам, вырученные от приватизации средства власти могли бы направить на реализацию инвестиционных проектов.

Ранее доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб заявил, что приватизация может быть эффективной при правильном подходе. По его словам, разгосударствление активов является вполне нормальным явлением.