Экономист оценил ставку Петербурга на федеральные деньги

В Санкт-Петербурге, как и в России, упало предложение и выросли цены, в то время как масштабные проекты финансируются из федерального бюджета и налогов «Газпрома», заявил доцент департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Пётр Арефьев. Он рассказал ФБА «Экономика сегодня», что жизнь петербуржцев становится сложнее, несмотря на официальный рост зарплат и расходов.

В РФ инфляция составляет примерно такие же цифры, как и в Санкт-Петербурге. Где-то чуть меньше, где-то чуть больше, но в среднем именно так. Борьба с инфляцией, которую ведёт Банк России за счёт увеличения процентных ставок, не даёт желаемых результатов из-за того, что у нас открытая экономическая система. <...> Увеличение процентной ставки ведёт к удорожанию кредитных ресурсов для реального сектора экономики. У нас произошёл существенный удар по долгосрочному рынку кредитования, а малый и средний бизнес лишился дешёвых займов, — сказал Арефьев.

Он добавил, что в России более популярны немонетарные факторы инфляции. По словам Арефьева, во время пандемии был изъят большой объём спроса, из-за чего и упало предложение при росте цен на продукты питания и товары длительного пользования.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила о жёсткой кредитной политике в связи с ростом инфляции. По её словам, в России существует высокий риск раскручивания инфляционной спирали и повышения цен.