Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец сообщил, что состояние российской экономики далеко от понятия «разрушена». Так он прокомментировал заявление представителя Белого дома Джен Пcаки о том, что США и их союзники путём санкций якобы «полностью сокрушили» экономику РФ, пишет «360».

Он пояснил, что разрушенной является та экономика, в которой люди не могут приобрести товары и голодают. В свою очередь государство обязано обеспечивать объём потребления товаров и услуг, включая продовольствие и ежедневные нужды, с чем Россия справляется.

В этом понимании разрушения экономики России нет и не предвидится. У нас есть проблемы с опустением полок магазинов [только] из-за ажиотажного спроса на товары, — сказал экономист.

Он отметил, что правительство страны делает всё, чтобы наладить поставки непродовольственных товаров из Китая, Индии и других стран, которые готовы продавать продукцию.

С этой точки зрения говорить о том, что наша экономика разрушена, довольно глупо, — добавил Зубец.

Ранее сообщалось, что заявления о якобы разрушенной роcсийской экономике не отражают реальность: трудности действительно есть, но «нет худа без добра». Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова представителя Белого дома Джен Пcаки.