Экономист оценил шансы России занять нишу на рынке инертных газов Экономист Митрахович: Россия может занять нишу на мировом рынке инертных газов

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В России запустили производство инертных газов, ксенона, криптона и неона, экономист Станислав Митрахович считает, что страна может занять несколько десятков процентов от мирового объема добычи этого ресурса. По его словам, которые приводит «ПолитЭксперт», в стране есть все необходимое сырье для производства этих газов.

Спрос на газы для электроники высокий, и кто-то должен их делать. Учитывая, что базовое сырье в России есть с учетом особенностей работы нашей металлургии, думаю, дополнительные проценты на этом рынке мы вполне можем получить. Может быть, это будет даже пара десятков процентов на мировом рынке, — отметил Митрахович.

Он напомнил, что раньше производство инертных газов проводилось в кооперации с Украиной, однако после недавних событий сотрудничество двух стран в этой сфере прекратилось. По мнению экономиста, успех Москвы в индустрии во много зависит от того, как стране удастся организовать цепь поставок газа. Митрахович убежден, что основными покупателями неона, криптона и ксенона скорее всего станут азиатские страны, так как в этих государствах активно развивается сфера электроники.

В принципе, большинство этих стран готовы с нами работать, за исключением Японии и Южной Кореи. Да и они на определенном этапе, думаю, согласятся. Потенциал есть, но надо потрудиться, — резюмировал экономист.

Ранее замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак заявил, что введенное Россией ограничение на экспорт инертных газов в недружественные страны усилит положение страны на мировом рынке микроэлектроники. К таким газам относятся, в частности, аргон и гелий, которые используются при производстве полупроводников.