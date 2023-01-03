Экономист оценил шансы развития рецессии в 2023 году Экономист Кульбака: мировая рецессия в 2023 году маловероятна

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Мировая рецессия в 2023 году маловероятна, такое мнение выразил кандидат экономических наук Николай Кульбака. В беседе с Lenta.ru он заявил, что если она и случится, то продлится не больше года. Этот процесс может быть вызван с одновременной рецессией в Китае и США, предполагает он.

Глубокой и затяжной рецессии я не жду. Вероятность всегда существует, но она не очень высока. Если одновременно будет рецессия в США и в Китае, это может вызвать серьезные проблемы для мировой экономики, — сказал Кульбака.

При этом он уточнил, что конкретно в Китае риск развития рецессии довольно высок, поскольку там продолжают действовать ковидные ограничения. Кроме того, в стране сейчас «неблагоприятная демография», утверждает экономист. По его словам, в Соединенных Штатах также вероятна непродолжительная рецессия, однако она вряд ли сможет на что-то повлиять.

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что в 2023 году половину стран Евросоюза ожидает рецессия из-за конфликта на Украине. Она отметила, что текущий год станет серьезным испытанием для мировой экономики из-за того, что рост ВВП крупнейших представителей глобального экономического пространства — США, ЕС и Китая — замедлится.