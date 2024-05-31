Экономист оценил шансы ЕАЭС стать центром многополярного мира Экономист Беляев: ЕАЭС пока не может стать центром многополярного мира

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евразийский экономический союз пока не может стать центром многополярного мира, считает экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что соперничать по экономическому весу с Китаем, США и Европой на данный момент сложно, но региональным центром силы ЕАЭС вполне может стать уже сейчас.

На роль международного и глобального центра ЕАЭС пока вряд ли сможет претендовать, даже несмотря на наличие России в составе. Соперничать по экономическому весу с Китаем, США и Европой, несмотря на все ее проблемы, достаточно трудно. В ближайшее время полагать, что это будет равновесный центр силы, равный США, Китаю достаточно трудно, но на региональный центр силы ЕАЭС тянет, — пояснил Беляев.

Экономист отметил, что у ЕАЭС есть экономический фундамент, основывающийся на общих интересах стран-участниц. Кроме того, по его словам, существует организационно политическое стимулирование этого процесса. Все это позволит с течением времени укрепить позиции в мировой экономике, уверен Беляев.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее сообщил, что рост валового внутреннего продукта стран ЕАЭС в прошлом году превысил мировые темпы. По его словам, с момента создания союза реальный ВВП вырос на 12%. Он подчеркнул, что в странах ЕАЭС стабильно растет зарплата и снижается безработица.