Экономист оценил риски дефицита банковских карт в России Экономист Баранов: российских чипов для банковских карт может не хватить, если вырастет спрос

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Российских чипов для банковских карт может не хватить, если вырастет спрос, сообщил кандидат экономических наук Александр Баранов ФБА «Экономика сегодня». Пока острого дефицита нет, но завозить чипы из других стран теперь сложнее. Причём трудности возникли не только из-за ситуации на Украине, но и по причине мирового дефицита после начала пандемии, отметил экономист.

Российские банки на сегодняшний день используют чипы, которые в основном производятся в Корее и Китае. В РФ есть всего одна компания-чипмейкер, которая занимается производством микрочипов, и конечно существует вероятность, что если спрос продолжит расти, то мощностей фирмы не хватит, — сказал Баранов.

Появление на российском рынке производителей из Китая удовлетворит спрос, создаст «правильную конкуренцию» и подстегнёт производство, добавил он. Но начать работу «уже завтра» китайские компании не смогут, им нужно ещё пройти сертификацию.

О том, что на российский рынок могут пустить китайских производителей банковских карт, ранее сообщал «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. Отмечается, что Минпромторг РФ совместно с Центробанком провели совещания с участием отечественных производителей карт.