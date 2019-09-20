https://static.news.ru/photo/9f95552a-dc56-11e9-a7a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: naftogaz.com

Политолог и экономист из Киева Александр Дудчак заявил о завышении «Нафтогазом» тарифов на транзит российского газа в Европу. Расчёты украинской газовой компании таковы: с 2020 по 2024 год при бронировании 60 млрд куб. м транзитных мощностей тариф составит $3,21 за 1 тыс. куб. м на 100 км, а при бронировании 90 млрд куб. м — $2,56.

Пока это не похоже на поиск компромиссов. Цифры очень высокие, и вряд ли это устроит Россию. Скорее всего, это только первый шаг, и заявление со стороны «Нафтогаза» — попытка сделать вид, что они идут навстречу. Возможно, в будущем появятся более реальные цифры, — сказал Дудчак в беседе с RT .

Ранее исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко призвал власти Украины продолжить подготовку к прекращению транзита российского газа через территорию страны. Причиной невозможности переговоров он назвал требование Москвы об отказе от исполнения решения Стокгольмского арбитража, писал News.ru.