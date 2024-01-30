Экономист оценил прогнозы Набиуллиной по снижению ключевой ставки Экономист Двинский: денежно-кредитная политика ЦБ ведет к стагнации экономики

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Проводимая Банком России денежно-кредитная политика ведет к стагнации экономики, считает экономический обозреватель Константин Двинский. В беседе с «Царьградом» он отметил, что прогнозы главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о снижении ключевой ставки во втором полугодии 2024 года сделаны после «необоснованного» повышения этой ставки.

Как подчеркнул эксперт, летом прошлого года регулятор провел искусственную девальвацию рубля без каких-либо предпосылок для этого, а затем в ответ на собственные действия начал поднимать ставку рефинансирования на «совершенно неадекватный» уровень в 16%.

У нас, даже если мы официальный уровень инфляции смотрим, 7,4% по году, что в общем-то умеренный рост, абсолютно нормальный, никаких предпосылок для такого роста ключевой ставки не было, — высказал мнение экономист.

По словам Двинского, такие действия ЦБ привели к нехватке оборотных и инвестиционных ресурсов у предприятий реального сектора экономики, что ведет к его стагнации. В результате правительство вынуждено увеличивать бюджетные субсидии на поддержку экономики, резюмировал специалист.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор может снизить ключевую ставку во второй половине 2024 года. При этом она подчеркнула, что снижение ставки возможно после того, как образуется устойчивая тенденция на замедление инфляции в РФ.