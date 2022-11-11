Экономист оценил прогноз восстановления российского экспорта к 2030 году Экономист Масленников: прогноз восстановления российского экспорта к 2030 году неточен

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прогноз о восстановлении различных секторов российского экспорта к 2030 году сложно назвать точным, так как прогнозирование в текущих условиях слишком затруднительно, рассказал «Экономике сегодня» экономист Никита Масленников. При этом он согласился с оценкой потерь потерь российского экспорта в $25,7 млрд к концу 2022. Эксперт считает, что такой прогноз правдоподобен и реалистично оценивает ситуацию.

Эти цифры весьма правдоподобны. Некоторые оценивают убытки чуть больше, кто-то — чуть меньше. В любом случае, это абсолютно реалистичная оценка, своеобразная моментальная фотография того, что происходит сейчас, — заявил Масленников.

Экономист считает, что прогнозирование будущего российского экспорта затруднено неопределенностью по вопросу среднесрочных перспектив продаж российских энергоресурсов. Пока неясно, куда и по каким ценам они будут поставляться. Также в 2023 году возможен мировой экономический кризис, а также усугубление геополитического раскола, что также не дает возможности делать точных прогнозов, уточнил специалист. При этом Масленников убежден, что каким бы ни был возможный кризис, к 2030 году он в любом случае завершится.

20 ключевых отраслей российского производства из-за санкций понесли потери в экспортной сфере, затрагивающих несырьевой неэнергетический экспорт, $25,7 млрд, что составляет 19% по сравнению с 2021 годом, сообщает РБК со ссылкой на исследование «Технологии доверия». Исследователи отметили, что значительную часть утерянных из-за санкций поставок несырьевые отрасли смогут перенаправить на другие рынки.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что в Вашингтоне уверены в сохранении Россией заинтересованности в экспорте энергоресурсов даже после того, как будет введен потолок цен на них. Поставки нефти за границу для Москвы важны, отметил он на пресс-конференции в Германии.