https://static.news.ru/photo/16ffcf04-638a-11ea-83c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Данные индикатора Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) относительно России действительно достигли критической отметки, однако говорить о приближении кризиса преждевременно. Об этом заявил профессор финансов Российской экономической школы Олег Шибанов.

По его словам, в 2016 году были похожие показатели, но кризис в стране так и не наступил. В пользу положительного исхода событий в экономике говорит то, что у РФ низкий уровень госдолга, а также есть Фонд национального благосостояния. Эксперт допустил, что нефтяные котировки могут временно обвалиться, однако затем цены на нефть вновь стабилизируются, пишет newsnn.ru.

Ранее, как писал NEWS.ru, АКРА сообщило о приближении финансового кризиса в России. Согласно данным агентства, индекс финансового стресса для России достиг уровня 3,12 пункта. Он оценивает близость финансовой системы страны к состоянию краха, и границей перехода в такое состояние является уровень 2,5 пункта.