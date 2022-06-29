Экономист оценил призыв простимулировать импорт Экономист Ордов: восстанавливать импорт следует прежде всего для борьбы с дефицитом товаров

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Восстанавливать импорт следует прежде всего для борьбы с дефицитом товаров в России, сообщил завкафедрой финансового менеджмента РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. Так в разговоре с АБН он прокомментировал призыв министра финансов Антона Силуанова простимулировать импорт, чтобы стабилизировать курс рубля.

И это будет гораздо более эффективно с точки зрения контроля за ценами. Потому что сегодня в некоторых товарных линейках именно дефицит формирует такой повышательный инфляционный процесс, — отметил Ордов.

Он добавил, что в стране следует снова создать конкурентную среду для поставщиков продукции, услуг и материалов. Также Ордов выступил за отмену валютных конвертаций, так как лучшей заменой плавающему курсу может стать фиксированный.

Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов ранее заявил, что основными вопросами развития российской экономики в текущих условиях являются выход на технологический суверенитет и грамотное импортозамещение. По его словам, сейчас ведется огромная работа по всем отраслям, практически на каждых пленарных заседаниях Госдумы и профильных комитетах обсуждаются меры по улучшению ситуации в экономике страны.