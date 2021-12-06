Экономист оценил предложение возмещать жертвам мошенников потерю средств

Предложение Центробанка возвращать россиянам похищенные через банки деньги похвально, но оставляет вопросы, заявил финансовый аналитик компании «Рамблер» Михаил Беляев изданию Lenta.ru. Он отметил, что сложно юридически определить мошенников, потому что попавшие в их схемы граждане зачастую сами отдают деньги. Также, по его словам, непонятно, где взять средства для компенсаций.

Даже если вы ловите мошенника, оказывается, что у него уже баланс нулевой и средств у него нет. Создавать какой-то дополнительный фонд, как фонд гарантирования вкладов? Но за это банки сначала платят, формируют этот фонд по линии агентства по страхованию вкладов (АСВ), и из него уже как из резервуара черпается. Здесь откуда эти средства? Из бюджета, из средств АСВ, ещё откуда-то? — задался вопросом Беляев.

Он добавил, что для защиты от мошенников нужно повышать уровень финансовой грамотности населения. Граждане должны уметь распознавать мошеннические схемы, и для этого Центробанку и Минфину вместе с другими организациями следует увеличить усилия в сфере обучения, считает Беляев.

Ранее Банк России подготовил предложения по возврату гражданам похищенных через банки денег. Планируется определять сумму, которую банки должны будут возвращать россиянам, ставшим жертвами мошенников.