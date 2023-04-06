Экономист оценил потери России на фоне санкций Экономист Галушка: потери России на фоне санкций составили около $0,5 трлн

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Экономические потери России составили около $0,5 трлн на фоне санкций, принятых в отношении государства Западом и США, рассказал заместитель секретаря Общественной палаты России Андрей Галушка. В разговоре с ИА SM.News он пояснил, что отток капитала в 2022 году можно оценить в $200 млрд. Еще $300 млрд — это замороженные резервы россиян, хранившиеся на Западе.

На фоне феноменальной устойчивости экономики в прошлом году отток капитала составил $200 млрд, плюс украденные у нас и замороженные Западом резервы более чем на $300 млрд. Почему с этим миримся? Отток капитала неприемлем. Профессиональная пригодность лиц, которые за это отвечают, заключается в том, что они принимают меры и используют механизмы, чтобы прекратить отток капитала, направить ресурс в работу на развитие страны, — пояснил экономист.

По словам аналитика, России следует отказаться от экономических связей с Западом. Он считает, что Россия способна развиваться отдельно, а эти отношения приносят стране потери и негативно отражаются на ее развитии. Экономист отметил, что следует развивать сотрудничество с Китаем, Индией и другими дружественными государствами, чтобы раскрыть весь скрытый экономический потенциал.

Прошлый год нам дал богатейшую фактуру для анализа, размышлений и выводов. Мы не упали, как нам это предсказывали. Инфляция оказалась низкой, — заключил Галушка.

Профессор РАНХиГС Иван Хамалинский ранее заявил о необходимости расширить внешнеэкономическую деятельность с членами ЕАЭС, странами БРИКС и Азией. По его словам, это позволит использовать преимущества международного разделения и кооперирования труда.