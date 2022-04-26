Экономист оценил последствия польских санкций против «Газпрома» и НОВАТЭКа Экономист Иванов: российские бизнесмены были готовы к польским санкциям

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Российские бизнесмены были готовы к польским санкциям против «Газпрома», НОВАТЭКа и основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук, заявил кандидат экономических наук Евгений Иванов ФБА «Экономика сегодня». Введённые ограничения не новые, они вошли в первый европейский пакет, отметил он.

В целом на примере предыдущих санкций против российского бизнеса, наши компании смогут спокойно осуществлять работу в России, никаких противоречий не вижу. Но будет ограничена деятельность того же «Газпрома» на территории Польши. Однако это тоже нельзя назвать сюрпризом, поскольку после агрессивных действий ЕС и Запада все наши бизнесмены были подготовлены к сложностям на европейском рынке, чего не скажешь о поляках, которые плотно работали с компаниями, попавшими под санкции, — сказал Иванов.

Он добавил, что Польша занимает самую жёсткую антироссийскую позицию среди стран Евросоюза, её власть на такую политику «долго уговаривать не нужно», она и так готова.

Ранее Варшава составила свой санкционный список против Москвы и Минска, включающий 50 позиций. Он касается российских и белорусских олигархов и фирм, которые работают в Польше. В него включены «Газпром», «Акрон», НОВАТЭК, «ФосАгро» и все предприятия, поставлявшие в страну уголь из РФ и Донбасса.