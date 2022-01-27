Экономист оценил последствия отключения России от системы SWIFT

SWIFT обеспечивает передачу информации между банками о том, что им надо совершить ту или иную операцию, система обслуживает в основном корпоративный сектор и финансовый рынок, так что россиянам не стоит переживать по поводу вероятного отключения России от SWIFT, считает экономист Михаил Беляев. Он подчеркнул, что есть и другие способы передачи информации, пишет «АБН».

Система SWIFT обеспечивает передачу сообщений между банками о том, что им надо сделать ту или иную операцию. Расчёты между собой банки проводят по своим корреспондентским счетам, используя платежные системы: европейские, китайские и другие. А SWIFT — наиболее распространенная система передачи информации. В этом смысле Дмитрий Медведев прав в том, что отключение SWIFT не представляет угрозы — есть другие способы передавать информацию, пусть менее удобные, — пояснил Беляев.

Он добавил, что SWIFT существует с 70-х годов и с тех пор в системе были выявлены некоторые недостатки. Поэтому, продолжил экономист, эксперты высказывали ряд мнений о необходимости проведения реформы этой системы.

Ранее стало известно, что Евросоюз работает над пакетом мер против России, который может включать ограничение на конвертирование валюты. Также в качестве санкций против РФ рассматриваются меры по экспортному контролю, отключение страны от SWIFT, запреты на импорт и экспорт.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае отключения России от системы SWIFT будет задействована собственная система передачи данных, подготовленная Центробанком и способная осуществлять все необходимые функции внутри страны.