Экономист оценил последствия ограничения параллельного импорта Экономист Беляев: ограничение параллельного импорта поддержит экономику

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Ограничение параллельного импорта поддержит российскую экономику и поможет внутреннему производству, уверен финансовый аналитик кандидат экономических наук Михаил Беляев. В беседе с «360» эксперт уточнил, что о тотальном запрещении на ввоз импортной продукции речи не идет, так как это лишит российский рынок некоторых товаров.

Затормозить вот этот вот параллельный импорт для того, чтобы расчистить дорогу для нашего внутреннего собственного производства. Если подойти достаточно избирательно, тогда это будет иметь смысл. О тотальном запрещении, я думаю, речи не идет, — пояснил экономист.

При этом эксперт подчеркнул, что отечественным компаниям понадобится время. Новым производствам нужно нанять рабочих, установить оборудование и внедрить научно-технические разработки, в то время как уже действующим потребуется время для разработки нормативных документов. По словам Беляева, на это уйдет около нескольких месяцев.

Экономист добавил, что ограничение параллельного импорта положительно скажется на российской экономике. Благодаря этому у отечественных компаний появится возможность развиваться в тех областях, которые востребованы на рынке, отметил он.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев ранее заявил, что с помощью параллельного импорта удалось стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке, но дальнейшее его использование должно быть обоснованным. По его словам, сейчас параллельный импорт мешает развиваться отечественным производствам.