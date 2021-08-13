Экономист оценил планы России по сокращению долларовой части нацрезервов

Российские власти выполняют общемировой тренд, заявляя о планах по частичному отказу от долларовой части в национальном резерве. Однако полностью уйти от расчётов в американской валюте РФ не сможет, сообщил NEWS.ru экономист и политолог Никита Масленников.

По его словам, такую же политику по укреплению роли собственной валюты проводит и Евросоюз, где несколько месяцев назад представили соответствующую программу по увеличению расчётов в евро. Однако ни одна страна мира, в том числе и Россия, исходя из жёсткой экономической привязки, не смогла бы полностью отказаться от основной резервной валюты.

Доллар по-прежнему остаётся волатильной, но стабильной мировой валютой. Торги по основным природным ресурсам и драгоценным металлам проводятся именно в американской валюте. Даже Китай, власти которого проводят протекционистскую денежно-кредитную политику по отношению к юаню, является вторым крупнейшим кредитором США. Поэтому в ближайшие 10–15 лет никакие валюты не потеснят доллар с лидирующего места, — подчеркнул он.

В России последние несколько лет проводится активная политика по сокращению долларовой части нацрезервов. Высказывание МИД же следует воспринимать в качестве сигнала иностранным партнёрам (в том числе и ЕС) о желании РФ вести двусторонние расчёты в других валютах, например, в тех же евро.

Парадоксально, но Россия и Китай, стремящиеся полностью уйти в межсторонних расчётах от доллара, прибегают в итоге к услугам евро. Это объясняется тем, что доля рубля и юаня в мировых расчётах по-прежнему остаётся очень низкой (порядка 1% и 2,5% соответственно). Поэтому полный уход от доллара можно считать абсолютной фантастикой, в ближайшее время подобный сценарий попросту невозможен, — заключил эксперт.

Ближе к 2030–2035 годам мировая финансовая система, вероятнее всего, перейдёт к многополярности мировых резервных валют. Однако доллар по-прежнему будет обеспечен международным доверием и ведущей ролью американской экономики и не потеряет статуса одной из ключевых валют мира.

Ранее сообщалось, что российские власти захотели сократить долларовую часть в национальных резервах. Это обусловлено непростым финансовым положением США, спадом национального ВВП, а также значительным дефицитом торгового баланса.