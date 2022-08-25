Экономист оценил перспективы выхода России на азиатский нефтегазовый рынок Экономист Артюхов: доходы от нефти вырастут за счет выхода на азиатский рынок

Фото: Alain Le Garsmeur/Impact Photos/Global Look Press

Россия предложила ряду азиатских стран скидки на нефть в ответ на инициативу G7 установить предельные цены на российское сырье. Такие меры могут привести к полному прекращению поставок энергоресурсов в западные страны, рассказал кандидат экономических наук и финансист Алексей Артюхов «Экономике Сегодня». По его словам, наращивание объемов поставок нефти в азиатские страны компенсирует России потерю европейского рынка и позволит сохранить прежний уровень доходов.

С точки зрения мирового сырьевого рынка, Россия находится в более выгодном положении: у нас есть нефть, и мы можем продавать ее куда угодно. У ЕС, к примеру, черного золота нет в принципе, поэтому полное сокращение транзита российского сырья чревато усугублением кризиса, — утверждает эксперт.

Бюджет России сильно зависит от нефтегазовых доходов, поэтому стране важно сохранить объемы их добычи и поставок, уточняет Артюхов. После ухода с европейского рынка переориентироваться на азиатский — абсолютно нормально, считает финансист.

Нефть, которую мы будем продавать азиатам, действительно дешевле. Но даже если мы будем продавать сырье за $60 за баррель, благодаря объемам заработок плюс-минус сохранится, — заключил он.

Также экономист отметил, что вопрос принятия ценового предела для российского сырья тормозится не только нежеланием Индии и Китая присоединяться к этой инициативе, но и противоречиями внутри европейских государств. Страны ЕС понимают, что в случае установления предельной стоимости сырья Москва откажется поставлять хоть и небольшие, но все-таки необходимые объемы нефти, что повысит цены и усугубит энергетический кризис.

Накануне стало известно, Россия может предоставить нескольким азиатским странам долгосрочные контракты на нефть с большими скидками — до 30%. Такой шаг вызван тем, что страны G7 ранее обсуждали возможность введения предельных цен на российскую нефть, чтобы снизить доходы Москвы.