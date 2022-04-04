Экономист оценил перспективы укрепления рубля

Рубль вряд ли серьёзно укрепится на валютном рынке, сообщил экономист Сергей Суверов в разговоре с «Царьградом». Сейчас же его рост в цене связан с беспрецедентными валютными ограничениями и является несколько искусственным, объяснил экономист.

Мы видим, что рубль действительно укрепляется, но это немного искусственное укрепление, связанное с беспрецедентными валютными ограничениями. В том числе и с продажей валютной выручки экспортёрами. <...> Что будет дальше? Мне кажется, что мы едва ли увидим дальнейшее серьёзное укрепление рубля даже в условиях валютных ограничений. Дело в том, что объёмы экспорта нефти и газа в Европу будут сокращаться, — сказал Суверов.

Он отметил, что уже сокращаются поставки газа, а логистические сложности при поставке в Европу возникают и в нефтяном секторе. Переправление сырья в Индию и Китай реально, но требует времени, добавил Суверов. В итоге валюта должна «пойти вверх» относительно рубля.

Ранее экономист Михаил Беляев сообщил, что в лучшем случае рубль укрепится до 77 за доллар. Но скорее всего показатель будет в районе 80, отметил он. Слишком сильно российская валюта упала в цене до этого. Беляев добавил, что Центробанк может только ненадолго сдвинуть курс на 10–15% от базового, который зависит от фундаментальных факторов.