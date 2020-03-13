https://static.news.ru/photo/42af4c46-6543-11ea-9fbe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Даже если национальный регулятор сохранит ключевую ставку на прежнем уровне, это не означает, что в банках страны проценты по долгосрочным кредитам, в том числе ипотечным, останутся прежними. Такую точку зрения высказал представитель рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.

По его словам, повышение может произойти, так как приходится закладывать вероятность того, что в будущем стоимость привлечения средств станет дороже.

С учётом ослабления российской валюты возросли риски ускорения инфляции и вероятность того, что Банк России на ближайшем заседании может приостановить тренд по снижению ключевой ставки и, возможно, даже повысит её, — объяснил такую подстраховку Доронкин в интервью радио Sputnik.

Как будут развиваться события, станет понятно в ближайшие пару недель, отметил эксперт. Масштаб роста будет зависеть от ситуации на финансовом рынке.

Сейчас ключевая ставка Банка России составляет 6%.

Ранее, как писал NEWS.ru, директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов предположил, что на заседании 20 марта совет директоров регулятора не станет менять ключевую ставку.