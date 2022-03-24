Экономист оценил наступившие для промышленности России последствия санкций

Металлургический российский сектор сократил производство на 12% с начала года, сообщил ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников в разговоре с ФБА «Экономика сегодня». Это именно последствия санкций, отметил он. Что будут делать российские предприятия дальше, пока неясно.

Пришли данные по российскому металлургическому сектору, где с начала года произошло сокращение производства на 12%. Цифры серьёзные, в эту отрасль российской экономики эффект от санкций уже пришёл. Пока непонятно, как невозможность СУЭК и «ЕвроХим» платить по внешнему долгу повлияет на их позиции в мире. Здесь много неизвестностей — под раздачу попал и Алексей Мордашов из «Северстали», сегодня пришли сообщения, что банк-контрагент заблокировал платежи этой компании, — сказал Масленников.

Он добавил, что в случае запрета на поставки российской нефти ни Венесуэла, ни Иран, ни Саудовская Аравия не заменят её: без предложения из России резко вырастут издержки.

Масленников также обратил внимание на рынок пшеницы, который зависит от России и Украины. Санкции Запада, по его мнению, направляют мировую экономику к «рецессии по образцу 2008 года».

Ранее западные трейдеры спрогнозировали цену на нефть в $200 за баррель в 2022 году. Они настроены пессимистично и предрекают невозможность отката цены на прежний уровень.