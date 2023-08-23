Экономист оценил, как отразится появление валюты БРИКС на россиянах Экономист Разуваев: появление валюты БРИКС не отразится на жизни россиян

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Появление единой расчетной единицы БРИКС, которая должна стать альтернативой доллару, никак не отразится на жизни россиян, уверен экономист Александр Разуваев. Комментируя ситуацию «360», эксперт напомнил, что в Евросоюзе существовала похожая Европейская валютная единица (ECU) — она не являлась полноценными деньгами. По мнению экономиста, валюта БРИКС будет цифровой.

Скорее всего, по логике, расчетная единица должна быть цифровой. Но это касается только внешней торговли — России с Индией, например, — и принципиально ничего не меняет, а для россиян не меняет ничего вообще, — пояснил Разуваев.

Экономист также обратил внимание на поручение президента России Владимира Путина снизить волатильность рубля на финансовом рынке. Эксперт подчеркнул, что власти будут укреплять отечественную валюту. По его мнению, благодаря грамотным действиям курс рубля может скорректироваться и составит 65-68 рублей за доллар.

Путин ранее заявил, что доля доллара в расчетах между странами БРИКС продолжает снижаться. По его словам, это необратимый процесс. Так, в 2022 году в экспортно-импортных операциях в рамках объединения в валюте США осуществлялось лишь 28,7% сделок.