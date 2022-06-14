Экономист оценил, как эмиграция миллионеров скажется на России Экономист Кричевский оценил, как эмиграция миллионеров скажется на России

Фото: HOCH ZWEI/Global Look Press

Эмиграция миллионеров из России на её экономику не повлияет, заявил экономист Никита Кричевский Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Он также отметил, что не понимает, на чём основаны данные лондонской компании Henley & Partners о том, что страну до конца года могут покинуть 15 тысяч миллионеров.

Даже если фантастический прогноз британцев сбудется и целых 15 тысяч долларовых миллионеров покинут Россию, на экономике страны это не скажется ровным счетом никак, потому что не 15 тысяч миллионеров определяют деловой климат в стране и потребительскую активность. Эти вещи определяют 150 миллионов граждан, которые останутся в стране, — сказал Кричевский.

Те богатые люди, которые всё же уедут из России, в ОАЭ, Европе или США, скорее всего, попадут под санкции, считает экономист. Им будет только хуже, так как, помимо денег, существуют Родина, «отеческие гробы», среда общения и другие важные понятия, добавил Кричевский.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя сведения об эмиграции, заявил, что в Кремле такой тенденции не видят. Он добавил, что «какие-то возможности закрываются, но на смену этим возможностям приходят новые».

Ранее в аэропорту Израиля заметили бывшего директора «Роснано» Анатолия Чубайса с супругой. После прохождения контроля на границе он в сопровождении охраны покинул аэропорт.