Мы почувствуем изменения в связи с тем, что минимальный размер оплаты труда будет тесно связан с прожиточным минимумом. Будет расти прожиточный минимум, будет расти и МРОТ. Новая мера добавит уверенности и устойчивости. Но, конечно, всё будет зависит от того, как мы начнем ускорять темпы экономического развития, — заявил Масленников в интервью « Москва-24 ».