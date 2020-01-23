Ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников заявил, что исчезновение понятия МРОТ из Гражданского кодекса РФ добавит ясности и прозрачности.
Мы почувствуем изменения в связи с тем, что минимальный размер оплаты труда будет тесно связан с прожиточным минимумом. Будет расти прожиточный минимум, будет расти и МРОТ. Новая мера добавит уверенности и устойчивости. Но, конечно, всё будет зависит от того, как мы начнем ускорять темпы экономического развития, — заявил Масленников в интервью «Москва-24».
Как ранее писал NEWS.ru, определение минимальный размер оплаты труда (МРОТ) могут убрать из Гражданского кодекса РФ. Соответствующий законопроект разработает Минюст. На замену понятию МРОТ планируется ввести другое. Один из вариантов нового определения — «финансовая единица».