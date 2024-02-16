Экономист оценил эффективность повышения ключевой ставки Экономист Беляев назвал бесполезным повышение ключевой ставки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Повышение ключевой ставки оказалось бесполезным действием для борьбы с инфляцией, заявил экономист Михаил Беляев. В разговоре с «Радио 1» финансовый аналитик подчеркнул, что решения Центробанка также могут навредить российской экономике, которой тяжело работать при ставке в 16%.

Все эти действия Центрального банка по отношению к инфляции в лучшем случае бесполезны. Бесполезны для цен и по-настоящему вредны для всей экономики, потому что при 16% экономика работать не может. Из крупных предприятий никто не работает на свои деньги, им всем нужны кредиты, а кредитоваться под такой процент очень сложно, — пояснил эксперт.

Он обратил внимание на то, что полугодовое удержание высокого показателя ключевой ставки не помогло подавить инфляцию. Экономист уточнил, что цены в России практически никогда не снижаются. По его словам, реальная ситуация в России отличается от представлений Центробанка. При этом Беляев уверен, что в ближайшем будущем ожидать снижения ключевой ставки не стоит.

На первом в 2024 году заседании совета директоров Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Таким образом регулятор прервал полугодовой цикл повышения ставки. ЦБ пояснил, что текущее инфляционное давление снизилось по сравнению с осенними месяцами, но остается высоким.