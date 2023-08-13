Эксперт оценил адаптацию российской экономики к невзгодам Эксперт Остапкович: экономика России смогла адаптироваться ко всем невзгодам

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) России во втором квартале текущего года объясняется тем, что отечественная экономика сумела адаптироваться ко всем невзгодам, заявил в интервью «Комсомольской правде» директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович. Экономист также указал, что подобный рост отчасти объясняется «эффектом низкой базы», так как второй квартал прошлого года «был у нас тяжелым».

По словам Остапковича, для достижения позитивных результатов в стране была перестроена логистика поставок сырья, материалов, готовой продукции, были найдены новые рынки сбыта. Кроме того, при сокращении импорта россияне переориентировались на отечественную продукцию.

Экономист отметил значительную роль предпринимателей, которые использовали верные управленческие решения, что привело к увеличению производительности труда.

По данным Росстата, за второй квартал текущего года экономика РФ выросла на 4,9% в годовом выражении. Это стало первым за год увеличением ВВП за три месяца.

Ранее Центробанк РФ опубликовал на своем сайте документ «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов», в котором рассмотрел три сценария развития события. Последний из них получил название «Рисковой». В рамках него регулятор прогнозирует сохранение устойчивого инфляционного давления и повторение мирового кризиса 2008 года.