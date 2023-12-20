Экономист объяснила, кому нельзя инвестировать в золото Экономист Проданова: вкладываться в золото нельзя игрокам на коротких позициях

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Идеальным сроком для инвестиций в золото являются 10-15 лет, рассказала в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» экономист, профессор РЭУ им. Г.В.Плеханова Наталья Проданова. Поэтому, по ее словам, вкладываться в такие активы нельзя тем, кто играет на коротких позициях.

Для обычного обывателя, игрока рынка с небольшим портфелем или того, кто играет на коротких позициях, золото может стать тем активом, который в моменте будет тянуть на дно. Идеальный срок инвестиций в золото — 10, а то и 15 лет. На этом сроке, вероятнее всего, золото будет обгонять даже официальные показатели инфляции, — пояснила эксперт.

Она отметила, что долгосрочные инвестиции в драгоценный металл являются своеобразным страховым парашютом, позволяющим во время периодов финансовой нестабильности и волатильности диверсифицировать вложения с минимизацией потерь и гарантией того, что часть вложенных средств, скорее всего, вернется с прибылью.

Кроме того, по словам экономиста, инвестиции в золото подразумевают особые налоговые льготы. Так, при продаже слитков сегодня граждане освобождаются от уплаты НДФЛ, причем вне зависимости от того, когда металл был приобретен. Таким образом, инвестору иногда может быть выгоднее продать металл и подождать возможного снижения его стоимости на коротких промежутках времени.

Ранее стало известно, что золотые резервы России достигли рекордных показателей и достигли почти $152 млрд. Это произошло благодаря росту мировых цен на драгметалл.