Экономист объяснила, какой стаж не учтут при назначении пенсии

Замдекана замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева рассказала, какой стаж не будет играть роли для назначения пенсии. Как правило, он не имеет определяющего значения, но в некоторых случаях играет особую роль, сообщает ПРАЙМ.

Например, для выхода на досрочную пенсию может быть учтён специальный трудовой стаж. Это трудовая деятельность, которую осуществлял гражданин в особых сложных условиях (вредные производства, тяжёлые климатические условия и др.), и ему полагаются дополнительные льготы и надбавки, — пояснила эксперт.

В то же время не учитывается в настоящее время период очного обучения студента. Пойдёт в расчёт срок службы в армии и отпуск по уходу за ребёнком, но только в том случае, если и до и после наступления данных периодов человек работал.

На самом деле пенсионные выплаты зависят от страховых взносов, уплаченных работодателем. Взносы переводятся в баллы и уже на их основании человек получает страховую часть пенсии.

Ранее кандидат экономических наук Евгений Иванов заявил об индексации пенсий в ближайшее время из-за повышенной инфляции в стране. По его мнению, этот вопрос встаёт сейчас перед правительством.