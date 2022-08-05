Экономист объяснила, что нельзя покупать в кризис Экономист Волкова рассказала об опасности приобретения в кризис автомобилей и электроники

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Магазин бытовой техники и электроники

Финансовый консультант и инвестор Татьяна Волкова в беседе с NEWS.ru рассказала об опасности приобретения в начале кризиса автомобилей, электроники и прочих дорогих вещей. По ее словам, подобные покупки чаще всего приносят убытки, а потому перед ними нужно принять взвешенное решение.

Это история о том, как люди покупают седьмой холодильник, а потом пытаются продать его на «Авито» дешевле, чем купили. Таких примеров в каждом кризисе невероятное множество. Просто вещи становятся неактуальными, немодными, устаревшими по характеристикам. Поэтому приходится буквально избавляться от них себе в убыток, — заявляет она.

Экономист объясняет, что большинство людей покупает дорогие вещи в надежде на то, что они со временем подорожают еще, но зачастую предметы теряют в цене сразу после покупки. Она считает, что такие приобретения не имеют ничего общего с инвестициями.

К тому же большинство продавцов завышают цены именно в начале кризиса, это манипулятивный прием, предупредила Волкова.

Так было в 2022 году, когда машины дорожали каждый день, а потом произошел откат цены, когда упал спрос. То же самое случилось и с рынком вторичной недвижимости. Покупка впрок и из страха, что потом подорожает, в 99% случаев приведет к потере, — заявляет она.

Ранее экономист, бывший замминистра сельского хозяйства России Леонид Холод заявил, что цены на продовольственные товары в России стабилизируются осенью, а некоторые позиции могут даже подешеветь. Специалист отметил хороший урожай зерна и овощей и пообещал, что общая инфляция не сильно отразится на ценах в продуктовых магазинах.