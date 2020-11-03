Экономист объяснил значение ледоколов для России

https://static.news.ru/photo/a6d4ef68-1ddb-11eb-9ee3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian Archives/Global Look Press

Россия нуждается в ледоколах для реализации арктической стратегии, считает экономист Дмитрий Адамидов. По его словам, Москва строит подобные суда и для лоббирования Северного морского пути (СМП). Магистраль является альтернативой традиционному маршруту из Азии в Европу через Индийский океан и Суэцкий канал.

Ледоколы России нужно обновлять, для чего у нас потихонечку реализуется ледокольная программа. <...> В ледокольном флоте как таковом экономики довольно мало, но это транспортная доступность и стратегические возможности. Ведь наличие в России ледоколов делает бессмысленным создание таких судов другими странами, — считает эксперт.

Дания, Соединённые Штаты Америки и другие государства Запада постоянно подвергают Кремль критике за его политику в Арктике, но ничего не могут с этим поделать, так как не создают собственный ледокольный флот. Согласно планам, к 2024 году РФ получит девять новых ледоколов. Стоимость контрактов составляет 52,5 млрд рублей, пишет «Экономика сегодня».

По предварительным данным, Арктика скрывает 22% мировых запасов углеводородов. Сейчас их добыча стоит дорого, особенно работы на шельфе. Но в будущем инвестиции в данный сектор сделают отрасль экономически целесообразной.

Россия построит три самых мощных в мире атомных ледокола «Лидер» и пять ледоколов проекта 2222. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина. Согласно документу, таким образом будет обеспечено выполнение основных задач в сфере развития инфраструктуры Арктической зоны. Строительство самого мощного в мире атомного ледокола «Россия» проекта «Лидер» началось на судостроительной верфи «Звезда» в Приморье. Ввести судно в эксплуатацию планируют в 2027 году.

Ранее NEWS.ru сообщал, что самый мощный в мире головной универсальный атомоход «Арктика» проекта 22220 официально вошёл в состав российского атомного флота.