Экономист объяснил, зачем власти нужен слабый рубль

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Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект, вводящий налогообложение операций с криптовалютами. Тем не менее существует ряд вопросов, которые перед принятием самого закона нужно уточнить.

Так, отмечается, что нужно разобраться с отсутствием понятия «цифровая валюта» в Гражданском кодексе. Пока не существует чёткого определения, невозможно создавать законы, направленные на контроль процессов с криптовалютой. Законопроект учитывает тот...