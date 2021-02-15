Экономист объяснил, зачем власти нужен слабый рубль

Слабая отечественная валюта позволяет увеличить доходы в российский бюджет. Данный фактор следует учитывать в связи с тем, что расходы федерального бюджета, включая социальные, рассчитываются в рублях, а экспорт энергоносителей — в долларах. Об этом рассказал агентству «Прайм» финансовый эксперт Даниил Петухов.
Комментируя необходимость в ослаблении рубля, Петухов
Также есть интересы финансовых организаций и участников финансового рынка, которые играют на ослаблении рубля. То есть, группа интересантов экспортерами и бюджетом не ограничивается, — заявил эксперт.
По его словам, крепкий рубль способен снизить конкурентоспособность экспортёров на иностранных рынках.
Также Даниил Петухов отметил, что идеального соотношения курса рубля к доллару и евро не существует.
Ранее NEWS.ru писал, что в России продолжается пандемия коронавируса, которая привела к экономическому кризису и снижению доходов россиян. Однако это не помешало много зарабатывать тем, кто трудится в нефтегазовой или финансовой сферах. Однако получить в них работу не так легко, как хотелось бы, — количество соответствующих вакансий сокращается.