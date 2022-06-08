Экономист объяснил, зачем Россию подталкивают к дефолту Экономист Разуваев: Запад подталкивает Россию к дефолту ради ареста активов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский Кремль

Запад подталкивает Россию к дефолту ради конфискации замороженных резервов, заявил экономист и член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков Александр Разуваев в разговоре с Lenta.ru. По его мнению, финансовое состояние России стабильно, страна платёжеспособна, а суверенные рейтинги были занижены по политическим причинам ещё до санкций.

У нас очень хорошие долговые коэффициенты, к сожалению, у нас сейчас заморожена информация о структуре международных резервов, но так или иначе Россия занимает одно из первых мест по размеру золотого запаса в стране, поэтому они могут смухлевать как угодно, но это мухлёж, формальный повод арестовывать наши активы, — сказал Разуваев.

В подтверждение тому, насколько российская экономика устойчива, он назвал возможное снижение ключевой ставки до 10% или даже до 9%.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее обвинил Запад в том, что тот пытается организовать для России искусственный дефолт. По его словам, для наступления дефолтного состояния никаких оснований нет. При этом вопрос журналистов о способах рассчитаться по евробондам он переадресовал Минфину.

Минфин России до этого обещал урегулировать «дефолт» по евробондам. Отмечается, что Москва должна была погасить задолженность по облигациям 4 апреля, но произошла задержка по вине иностранных контрагентов.