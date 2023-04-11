Экономист объяснил, зачем России нужна новая приватизация Экономист Абзалов назвал банковский сектор самой перспективной отраслью для приватизации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новая приватизация в России призвана привлечь инвесторов в условиях тяжелой экономической ситуации, рассказал NEWS.ru глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. По его мнению, самый перспективной отраслью является банковский сектор.

Я думаю, это какое-то точное решение для привлечения инвесторов в экономику, именно стратегов, например китайские или саудовские компании. Из наиболее перспективной отрасли, где можно провести приватизацию – банковский сектор, но речь не будет идти о крупных игроках, а о санированных банках. Но опять же это будет происходить не в ближайшее время, а скорее всего в долгосрочной перспективе, — сказал Абзалов.

Экономист добавил, что приватизация в той или иной степени идет каждый год. Он объяснил, что если речь идет о секторах с большим госприсутствием, то продажа государственных активов на фоне низкого рынка минимизирует прибыль государства и имеет смысл только с точки зрения повышения эффективности управления. Абзалов объяснил, что план приватизации берется вместе с бюджетом, а принимается он осенью на следующий год.

На фоне тяжелой экономической ситуации и пока не стабилизировалась геополитическая обстановка, не стоит лишаться основного и одного из важнейших источника дохода, — сказал экономист.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин призвал возобновить приватизационную программу в России для финансирования приоритетных проектов и привлечь в экономику дополнительно 70 триллионов рублей за счет расширения госдолга.