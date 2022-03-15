Экономист объяснил, зачем магазины ограничивают продажу товаров

Магазины ограничивают продажу товаров в одни руки для борьбы с перекупщиками, заявил кандидат экономических наук Владимир Дорохов ФБА «Экономика сегодня». Именно это и могло вызвать ажиотаж среди покупателей, считает он.

Насколько мне известно, торговые сети ограничили количество отпускаемых товаров в одни руки, чтобы исключить вероятность приобретения продуктов перекупщиками, которые после продавали бы их по завышенной цене. С одной стороны, решение верное, потому что спекулянты любят наживаться, особенно в какие-то нестабильные периоды. С другой стороны, людей такой шаг мог напугать, — сказал Дорохов.

Он объяснил, что из-за ограничений россияне решили, что существует дефицит, и бросились закупаться. Товары пропали с полок, и это вызвало рост их стоимости.

Ранее ряд экспертов, заявили, что проблем с продовольствием в России не будет, однако известные алкогольные и неалкогольные бренды могут исчезнуть с рынка. Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин полагает, что с прилавков исчезнет «самое лучшее в каждой товарной категории», а стоимость российских товаров увеличится в течение одного — трёх месяцев после обвала курса рубля и ухода с рынка зарубежных конкурентов.