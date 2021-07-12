Экономист назвал причины роста цен на газ в Европе

Спекуляции на газовым рынке и постоянное давление Евросоюза на «Северный поток — 2» привели к тому, что в Европе цена на голубое топливо поднялась до $650 за тысячу кубов. Об этом «Экономике сегодня» рассказал заместитель руководителя Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

В Европе приближается отопительный сезон, а то, что вне его границ установились такие цены, говорит о фундаментальной базе повышения котировок, это далеко не только спекулятивная игра, хотя она также присутствует, — считает эксперт.

По его словам, на рост цены влияет политика и поведение регуляторов в отношении «Северного потока — 2».

По словам Гривача, западные СМИ пишут о том, что зимой может сократиться производство на наиболее энергоёмких предприятиях, так как цена на газ будет высокой. При этом подобных ситуаций ещё не было, хотя кратковременные отключения производства случаются.

На сегодняшний день ситуация на газовом рынке складывается так, что дефицит присутствует не только на европейском рынке, но и на мировом. Всё это произошло из-за недальновидных политических решений, пандемии коронавируса и сокращения инвестиций в газовый сектор, поэтому европейским потребителям придётся смириться с высокой ценой в нынешнем отопительном сезоне, резюмировал эксперт.

Ранее экс-глава австрийской компании OMV Райнер Зеле заявил, что цены на газ в Европе этой зимой будут высокими. Дело в том, что уровень заполнения подземных хранилищ крайне низок, поэтому даже ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2», вероятно, не спасёт ситуацию.