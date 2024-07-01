Экономист объяснил внезапный рост цен на тарифы ЖКХ Экономист Беляев: цены на ЖКХ пришлось увеличить из-за инфляции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Внезапный рост цен на ЖКХ связан с инфляцией, считает экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев. В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что повышение тарифов на данные услуги является государственно регулируемым и устанавливается за счет соответствующих показателей. По его словам, постепенно повышать цены оказывается не выгодно.

Вариант, при котором цены на ЖКХ повышались бы постепенно, был бы не выгоден. При ступенчатом рассчитывается инфляция, которая прошла за эти полтора года. Она как раз составляет примерно 10%. И именно на эту сумму повышаются тарифы. Поэтому не стоит болезненно реагировать на такое резкое повышение цены, — пояснил экономист.

Беляев отметил, что платежи по ЖКХ не являются главными тратами у россиян. По его мнению, важно осознать, что в России идет инфляционный процесс, при котором цены растут буквально на все. Как подчеркнул эксперт, ситуация, при которой цены на одни товары и услуги поднимались бы, а на другие падали, невозможна.

Эксперт общественного движения «Народный фронт. Аналитика» Павел Склянчук ранее рассказал, что под первую за полтора года индексацию тарифов ЖКХ, которая начнется с 1 июля 2024 года, подпадают все виды коммунальных услуг. Но, уточнил он, какие именно услуги подорожают, решает каждый регион.