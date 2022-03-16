Экономист объяснил укрепление рубля случайностью

Укрепление рубля вызвано случайными факторами, сообщил профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков изданию Lenta.ru. Определить дальнейший валютный курс в происходящем хаосе невозможно, отметил он.

Нет объективных факторов, подтверждающих крепость нашей валюты в условиях спецоперации. И весь набор санкций, ужасная неразбериха, огромное число людей и компаний, отказавшихся от российского рынка, тоже не добавляют устойчивости нашей экономике. В этих условиях определение будущего курса валют просто невозможно. То, что мы видим сейчас, — набор случайных факторов, которые неизвестно как сложатся завтра, — сказал Юденков.

Он отметил, что у России есть необходимые в нынешних условиях ресурсы, а санкции бьют в ответ и про Евросоюзу. Но при этом все факторы, кроме устойчивости рубля, играют против России, считает экономист.

Не решён, по словам Юденкова, вопрос с еврооблигациями: от него зависит, укрепится рубль или упадёт.

Ранее сообщалось, что рубль в ходе валютных торгов на Московской Бирже укрепляется по отношению к доллару и евро. 16 марта, по состоянию на 10:20 мск, курс доллара упал больше чем на 2%, до 107,79 рубля, курс евро — до 117,4 рубля — почти на 1%.