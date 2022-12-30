Экономист объяснил «странность» инфляции в России Экономист ЦМАКП Белоусов объяснил «странность» инфляции в России ростом теневых расчетов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Скрытым механизмом, снижающим проинфляционный эффект, является развитие сектора теневых расчетов — наличными или прямыми переводами от покупателя продавцу, написал руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов в статье «Тринадцать тезисов об экономике». По его словам, этому могло поспособствовать усиление налогового и финансового контроля со стороны власти.

По его словам, в настоящее время в экономике сложилось «странное сочетание»: увеличение ликвидной компоненты денежной массы (суммы наличных средств и счетов «до востребования»), скорости их оборота и при этом низкие темпы инфляции.

Усиление налогового и финансового контроля со стороны государства (в том числе путем автоматизации учета, применения ККМ, подключенных к информационным системам и т.п.) породило, судя по косвенным данным, в качестве реакции экономики усиление теневых расчетов. Последние обслуживаются, в частности, оборотом наличных денег или прямым (минуя институциональные формы типа интернет-магазинов) переводом средств со счета покупателя на счет продавца, — написал Белоусов.

Ранее помощник президента РФ Владимира Путина Максим Орешкин заявил, что основная волна мировой инфляции в России уже прошла. По его словам, она была вызвана резким ростом денежной массы в США и странах Европы.