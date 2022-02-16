Экономист усомнился в возможности внедрения в России цифрового рубля

Внедрение в РФ цифровой валюты в настоящее время находится на этапе намерений, заявил завкафедрой Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Быстров, комментируя Pravda.Ru сообщение о начале тестирования в стране платформы цифрового рубля. Он добавил, что оценивать перспективы без понимания нормативной базы рано.

Это больше намерения на данном этапе, чем какой-то конкретный проект, который войдёт вплотную в нашу жизнь, и будет существовать параллельно цифровая валюта. Для того чтобы понимать перспективы, нужно понимать, какой нормативной базой смысл в этот цифровой рубль законодательно вкладывается... Нужно чётко понимать нормативную базу в области права, в области экономики и в области технологий, — сказал Быстров.

Ранее в Центробанке рассказали о третьем этапе тестирования цифрового рубля. Во время него валюта станет доступна в режиме офлайн, что особенно востребовано в регионах с неустойчивой связью. Также на третьем этапе планируется провести операции по открытию кошельков для нерезидентов.

Испытание оплаты цифровыми рублями товаров и услуг, а также государственных платежей начнётся осенью. Пилотная группа из 12 банков для тестирования платформы цифрового рубля была сформирована в июне 2021 года. Среди участников группы оказались ВТБ, Альфа-Банк, Сбербанк, «Тинькофф», ПСБ и Газпромбанк.