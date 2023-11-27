Экономист обвинил Центробанк в росте инфляции Экономист Беляев: инфляция выросла из-за решений Центробанка

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Инфляция в России растет из-за решений, которые принимает Центробанк, считает кандидат экономических наук Михаил Беляев. В беседе с РИАМО он уточнил, что ЦБ действует по «учебнику, написанному под американскую модель», в которой инфляция является переполнением каналов обращения излишней денежной массы. По его словам, в России инфляция представляет собой любой рост цен.

Центробанк принимает решения по учебнику, написанному под американскую модель экономики, для которой инфляция — это прежде всего переполнение каналов обращения излишней денежной массой. У нас же инфляция — это прежде всего любой рост розничных цен, — пояснил экономист.

Разгон инфляции объясняется деятельностью крупных компаний, которые могут повышать цены по собственному желанию, считает эксперт. Беляев отметил, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не может бороться с монополистами из-за недостатка полномочий. По его мнению, Центробанк «стреляет мимо цели», регулятору следует заняться созданием новых рабочих мест вместо искусственного снижения потребительского спроса.

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов ранее заявил, что ЦБ может повысить ключевую ставку пятый раз за год из-за того, что цели по стабилизации инфляции в России не достигнуты. По его словам, это похоже на незавершенную битву при Ватерлоо.