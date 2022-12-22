Экономист объяснил резкое подорожание доллара Экономист Коложвари: доллар подорожал до 71 рубля из-за зависимости российской валюты от нефти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подорожание доллара с 66 до 71 одного рубля на российском рынке, что произошло впервые с апреля, является закономерным, рассказал «Сиб.фм» экономист Эдуард Коложвари. По его словам, это связано с тем, что курс рубля имеет прямую связь с ценами на нефть. Эксперт пояснил, что российский бюджет сильно зависит от экспорта углеводородов, но летом, когда цены на нефть были высоки, потока средств хватало, тогда как сейчас они упали.

Тренд вполне прогнозируемый, мы об этом говорили уже несколько месяцев. В бюджет РФ поступает очень много налогов, связанных с экспортом углеводородов, в основном нефти. Летом мировая цена на нефть была на очень высоком уровне, поступающего потока хватало для выполнения плана по доходам. В настоящий момент цена на нефть значительно снизилась, курс рубля к доллару имеет прямую связь, — пояснил Коложвари.

Экономист рассказал, что на данный момент российский регулятор почти вручную управляет курсом валют. Также он отметил, что доллар вряд ли подорожает до 90 рублей, но при этом он может опуститься до 60 рублей.

Экономист Константин Ордов ранее посоветовал приобрести валюту на фоне снижения курса рубля, так как его восстановления до показателей 50–60 рублей за доллар не планируется. Как рассказал эксперт, рубль на самом деле не ослабляется, а переходит в наиболее соответствующий диапазон курса. Он отметил, что Центробанк и Минфин заинтересованы в возвращении курса к 70–80 рублям за доллар, однако раньше для этого не хватало инструментов.