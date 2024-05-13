Экономист объяснил резкий рост нефтяных доходов России Экономист Кульбака: рост нефтяных доходов России связан с повышением налогов

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Рост нефтяных и газовых доходов России связан с повышением налогов для людей и бизнеса, считает кандидат экономических наук Николай Кульбака. В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что также в некоторой степени удалось нейтрализовать нефтяные санкции. Кульбака добавил, что российские нефтепродукты в основном скупают Индия и Китай, а новых игроков на рынке нет.

Рост доходов бюджета связан с тем, что с людей и бизнеса собирается больше налогов. Также в какой-то степени удалось нейтрализовать нефтяные санкции. Но в основном, конечно, это заслуга роста налогов. Проблема в том, что по большому счету никто, кроме Индии и Китая, российские нефтепродукты не скупает. Новых игроков нет, покупатели все те же, — пояснил экономист.

В пресс-службе Министерства финансов РФ ранее сообщили, что доходы российского бюджета от продажи нефти и газа в период с января по апрель 2024 года составили 4,157 трлн рублей. Это на 82,2% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Как отметили в ведомстве, рост доходов обусловлен в том числе увеличением цен на российскую нефть, а также поступлением доплаты по налогу на добычу полезных ископаемых.